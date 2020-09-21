С начала года в Беларуси обнаружено почти 3,5 тысячи скамерских ресурсов

C января по август 2020 года эксперты «Лаборатории Касперского» выявили в белорусском сегменте интернета 3434 скамерских ресурса, созданных мошенниками с целью выманить деньги пользователей. Решения «Лаборатории Касперского» заблокировали почти 400 тысяч попыток перехода белорусских пользователей на такие сайты.

Скам — это сообщения, в которых пользователям обычно обещают крупное денежное вознаграждение за прохождение опроса или участие в акции. Чтобы получить деньги, человеку необходимо оплатить небольшую «комиссию» или «закрепительный платёж». Но никаких выплат пользователь не увидит, а «комиссия» достаётся злоумышленникам. В дополнение владелец карты рискует сохранностью своей платёжной информации, если вводил соответствующие данные.

«Скам активно набирает обороты: по нашим прогнозам, количество таких ресурсов будет расти. Люди проводят всё больше времени в сети, и мошенники пользуются этим, придумывая различные уловки, с помощью которых вынуждают пользователей добровольно расстаться с деньгами. Скамеры внимательно следят за новостями и трендами и регулярно создают на их основе актуальные сценарии, чаще всего основанные на интересе к розыгрышам и акциям. Мы рекомендуем по возможности избегать предложений, в которых до получения денег предварительно нужно совершить какой-либо перевод», — комментирует Татьяна Сидорина, ведущий контент-аналитик «Лаборатории Касперского».