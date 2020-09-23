Беспроводные наушники HONOR CHOICE TWS Earbuds появились в Беларуси

Бренд HONOR представляет новые беспроводные наушники HONOR CHOICE True Wireless Stereo Earbuds. Это первый продукт из новой линейки HONOR CHOICE в Беларуси. HONOR CHOICE - это суббренд компании для целого ряда умных устройств HONOR smart life, совместно разработанный HONOR и избранной группой ведущих производителей девайсов.

TWS-наушники HONOR CHOICE оснащены технологией бинауральной синхронной передачи звука и 7-миллиметровыми динамиками с композитной диафрагмой. Всё это обеспечивает превосходное качество звука без задержек. 24 часа автономной работы делают наушники идеальным аксессуаром для длительного использования в течение дня. Недорогие наушники-вкладыши понравятся людям, которые не любят переплачивать, но требовательны к качеству товара. Наушники HONOR CHOICE будут доступны на белорусском рынке с сегодняшнего за 149 рублей у официальных партнёров бренда HONOR: в сети магазинов 5 Элемент, салонах связи АЛЛО, Связной, Евросеть и интернет-гипермаркете 21 vek.

HONOR CHOICE True Wireless Stereo Earbuds: целый день работы без подзарядки

Беспроводные наушники HONOR CHOICE позволяют непрерывно прослушивать музыку до шести часов и до четырех часов без подзарядки провести в режиме разговора. Легкий зарядный чехол поддерживает три полных заряда, что дает пользователям дополнительные 18 часов развлечений. Поэтому беспроводные наушники HONOR CHOICE True Wireless Stereo Earbuds являются идеальным аксессуаром для аудиофилов и отличным девайсом для повседневного использования.

Превосходная производительность для мобильных пользователей

Беспроводные наушники HONOR CHOICE оснащены 7-миллиметровыми динамиками с композитной диафрагмой, которые обеспечивают качественный звук с мощными басами и четкими верхними частотами. Для сопряжения наушники используют Bluetooth 5.0, поэтому они легко и быстро соединяются с другими устройствами с поддержкой Bluetooth.

Наушники идеально подходят для владельцев нескольких умных устройств из экосистемы HONOR, желающих обеспечить высокий уровень автоматизации. Технология одновременной синхронизации, работающая на базе Bluetooth 5.0, позволяет снизить задержку при передаче звука до 130 миллисекунд, что является очевидным плюсом для геймеров и любителей видеоконтента. Благодаря продвинутой технологии шумоподавления и двухканальной системе передачи звука HONOR CHOICE эффективно передают голос и обеспечивают высокое качество звука даже во время разговора в шумной обстановке.

Минималистичный дизайн для искушенных стиляг. HONOR CHOICE - это то, что нужно, если вы рассматриваете наушники не только с точки зрения их производительности, но и стиля. Эргономичный дизайн самих наушников обеспечивает удобную и надежную посадку, что важно для длительного использования и повседневной деятельности. Наушники защищены от влаги и пыли по стандарту IP54, поэтому пользователям не нужно беспокоиться о брызгах от дождя или попадании пыли.

Также TWS-наушники HONOR могут похвастаться интуитивно понятным сенсорным управлением и поддержкой голосового помощника, который поможет пользователю в условиях, когда управлять рукой совсем неудобно.

Интернет вещей. HONOR CHOICE: Высокотехнологичные продукты для более осознанной жизни.

HONOR CHOICE - это суббренд HONOR, который включает портфолио продуктов интернета вещей, созданных избранной группой ведущих производителей. Ранее компания сообщала о стратегии развития своей экосистемы «1+8+N». В рамках этой стратегии линейка HONOR CHOICE включила в себя широкий спектр смарт-устройств в таких категориях, как спорт, развлечения, путешествия.

Товары серии HONOR CHOICE создаются ведущими производителями в каждой из отраслей. Благодаря строгим критериям отбора партнеров и проводимым лабораторным испытаниям компания HONOR может гарантировать, что все продукты HONOR CHOICE безупречного качества и безопасны для пользователей. Дизайн, качество и технологичность продуктов HONOR CHOICE следуют философии бренда HONOR - создавать девайсы для тех, кто молод душой, амбициозен, ценит качество и стиль. При создании продуктов HONOR CHOICE инженеры используют передовые технологии и разработки, а также качественные комплектующие