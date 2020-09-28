Хотите освоить профессию системного администратора "с нуля"?

Учебный центр Softline приглашает присоединяйтесь к новому набору на комплексную программу обучения BE SysADMIN. Получите базовые практические знания по основам локальных сетей Cisco, а также по установке и настройке Windows 10 и Windows Server 2016/2019 – всему, что необходимо для успешной работы системного администратора.
Блок обучения по сетям проводится в сотрудничестве с сетевой академией Cisco по программе CCNA Routing & Switching. По окончании выдается сертификат Cisco Networking Academy.
Формат и условия обучения:
· Группа выходного дня (1 раз в неделю по субботам с 10:00 до 15:00)
С 10 октября по 15 мая (7 месяцев - 360 бел. р. в месяц)
· Вечернее обучение (2 раза в неделю по вторникам и четвергам с 18:00 до 21:00)
С 12 ноября по 29 апреля (5 месяцев - 504 бел. р. в месяц)
Общая длительность курса: 180 ак. часов в классе + самостоятельные домашние работы
Курс доступен в очном и дистанционном (онлайн) формате.
Рассматриваемые темы:
ЧАСТЬ 1. СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (96 часов)
Модуль 1. Введение в сети.
Модуль 2. Коммутация, маршрутизация и основы беспроводных сетей.
Модуль 3. Сети предприятий, безопасность и автоматизация.
ЧАСТЬ 2. WINDOWS 10 и WINDOWS SERVER (84 часа)
Модуль 1. Установка и базовая настройка Windows 10
Модуль 2. Устранение неисправностей в Windows 10
Модуль 3. Развертывание базовой инфраструктуры предприятия
Модуль 4. Управление и защита инфраструктуры предприятия
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