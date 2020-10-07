Презентация iPhone 12 пройдет 13 октября

Apple официально подтвердила, что следующая осенняя презентация пройдет уже 13 октября. Слоган этой презентации — «Новости скорости». Скорее всего, это намек на поддержку 5G-сетей в новых айфонах.

По слухам, на этом мероприятии представят новую линейку айфонов iPhone 12, накладные наушники AirPods Studio, мини-версию колонки HomePod и множество других новинок.

Ряд источников подтвердили, что в этом году Apple предложит сразу четыре смартфона — iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.