Google представила новый WiFi-роутер за $99

Компания Google начала продавать обновлённый роутер Google WiFi в фирменном интернет-магазине. Новый маршрутизатор выглядит почти так же, как и предыдущая модель, а его стоимость составляет $99. Комплект из трёх устройств предлагает по более выгодной цене — $199.

Дизайн устройства практически идентичен оригинальному Google WiFi, представленному ещё в 2016 году. Это компактное цилиндрическое устройство белоснежного цвета с единственным световым индикатором. В отличие от предыдущей модели логотип компании теперь выгравирован, а не напечатан на устройстве. Google утверждает, что 49 % пластиковых деталей устройства изготовлены из переработанного сырья.

Для питания вместо разъёма USB-C новый роутер использует цилиндрический проприетарный штекер, как у смарт-колонок Nest. Маршрутизатор располагает двумя портами Gigabit Ethernet. Слоган маршрутизатора звучит как «Wi-Fi, который просто работает», и Google утверждает, что это и есть причина, по которой её маршрутизатор WiFi является самой продаваемой ячеистой системой в США.

Это двухдиапазонное устройство (2,4/5 ГГц) Wi-Fi с поддержкой 802.11ac (Wi-Fi 5). Как и раньше, эта ячеистая система автоматически оптимизирует сеть. Каждый блок может обрабатывать до 100 подключённых устройств. Роутер оснащён четырёхъядерным процессором ARM, 512 Мбайт оперативной памяти и 4 Гбайт флеш-памяти eMMC. Что касается безопасности, Google рекламирует шифрование WPA3, обновления безопасности и модуль Trusted Platform Module.

Настройка роутера осуществляется из приложения Google Home. Сообщается, что устройство обеспечивает покрытие площадью около 140 квадратных метров. Система из трёх роутеров обеспечивает стабильный сигнал на площади 418 квадратных метров, что должно покрыть потребности многих предприятий.