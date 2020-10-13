Nokia представила недорогой телефон 225 4G в стиле популярной модели 2009 года.

Устройство получило форм-фактор классических кнопочных девайсов — прямоугольный корпус из пластика, небольшой цветной экран и физическую клавиатуру. Внешне аппарат напоминает легендарный телефон Nokia 6700, таким образом компания могла ставить целью воскресить популярный ранее девайс. Nokia 225 4G имеет 2,4-дюймовый дисплей, поддержку работы в сетях четвертого поколения и стандарта VoLTE, основную VGA-камеру. Также заявлено наличие FM-радио, LED-фонарика, слота под карту памяти microSD.

По заявлению Nokia, девайс отличается повышенной автономностью и способен долгое время работать на одном заряде аккумулятора. Также бренд выпустил модель 215 4G, которая отличается от 225 4G отсутствием камеры.