HTC анонсировала смартфон Desire 20 Plus

Тайваньская компания HTC анонсировала смартфон среднего уровня Desire 20 Plus под управлением операционной системы Android 10.

«Сердце» новинки — процессор Qualcomm Snapdragon 720G, объединяющий восемь вычислительных ядер Kryo 465 с тактовой частотой до 2,3 ГГц, графический ускоритель Adreno 618 и модем Snapdragon X15 LTE. Чип функционирует в тандеме с 6 Гбайт оперативной памяти.

Смартфон наделён 6,5-дюймовым дисплеем IPS LCD формата HD+ с разрешением 1600 × 720 точек. У экрана есть каплевидный вырез в верхней части для 16-мегапиксельной селфи-камеры с максимальной диафрагмой f/2,0.

Четверная основная камера получила оригинальное исполнение. Задействованы 48-мегапиксельный сенсор (f/1,8), блок с 5-мегапиксельным датчиком и широкоугольной оптикой (115 градусов), 2-мегапиксельный макромодуль и 5-мегапиксельный сенсор глубины. Имеется двойная светодиодная вспышка.

В арсенале смартфона — тыльный сканер отпечатков пальцев, флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт, слот microSD, адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, приёмник GPS, контроллер NFC, порт USB Type-C и 3,5-мм разъём для наушников.

Новинка получила мощный аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч. Габариты составляют 164,9 × 75,7 × 9 мм, вес — 203 г. Купить Desire 20 Plus можно будет за 300 долларов США.