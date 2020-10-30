МТС принимает предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro

В МТС открыт предзаказ на Apple iPhone 12 поколения. С 30.10.2020 по 05.11.2020 можно оформить предоплаченный предзаказ, чтобы получить свой девайс уже в первые дни продаж. Продажи смартфонов стартуют 6 ноября.

Чтобы стать одним из первых покупателей iPhone 12, уже сегодня можно оформить предзаказ по предоплате или на рассрочку в салонах связи или интернет-магазине МТС.

На предзаказы iPhone двенадцатого поколения действует специальная цена. Новинки можно купить со скидкой за полную стоимость или в рассрочку, а также получить в подарок бонус – безлимитный интернет на 90 дней. Количество смартфонов ограничено.

iPhone 12 с объемом памяти 64ГБ будет доступен за 2999 рублей, версия со 128ГБ – за 3299 рублей, версия с 256ГБ – за 3699 рублей.

iPhone 12 Pro с объемом памяти 128ГБ будет доступен за 3899 рублей, версия со 256ГБ – за 4299 рублей.