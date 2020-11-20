Intel представила первый ультрабук в семействе NUC

Компания Intel расширила ассортимент фирменных компьютеров NUC, представив первый в этой серии тонкий ноутбук под названием NUC M15. Новинка представляет собой эталонную платформу, на основе которой не самые крупные производители смогут выпускать устройства под собственными брендами и успешнее конкурировать с мастодонтами, вроде Dell и HP.

В основе эталонной версии лэптопа NUC M15 могут использоваться процессоры Intel Core i5-1135G7 или i7-1165G7 поколения Tiger Lake-U с интегрированной графической подсистемой нового поколения Iris X. Сам ноутбук может оснащаться обычным или сенсорным 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920 × 1080 пикселей, а также 8 или 16 Гбайт оперативной памяти. Неприятной особенностью является то, что выбор того или иного объёма ОЗУ при покупке будет окончательным — самостоятельно увеличить объём памяти будет нельзя.

В Intel указывают, что батарея на 73 Вт·ч сможет обеспечить до 16 часов работы лэптопа на одной зарядке. В оснащение ноутбука также входят два разъёма Thunderbolt 4 (USB Type-C), которые можно использовать для быстрой зарядки, пара разъёмов USB Type-A со скоростью передачи 10 Гбит/с, а также один HDMI и один комбинированный аудиоразъём. Наличие разъёма с поддержкой карт памяти SD у модели не предусмотрено. Вес ноутбука Intel NUC M15 составляет 3,64 фунта (1,64 кг), толщина — 1,5 см.

Интересным декоративным элементом портативной системы является длинный светодиодный индикатор, расположенный рядом с нижней частью тачпада. Он загорается синими цветом при использовании приложения Windows Alexa.

Ноутбук оснащён четырьмя микрофонами, способными уловить голосовые команды пользователя даже в относительно просторной комнате. Веб-камера лэптопа поддерживает работу Windows Hello, поэтому её можно использовать в том числе и в качестве системы для лицевого распознавания пользователя.

Стоимость NUC M15 будет зависеть от желания самих партнёров Intel. Тем не менее ресурс The Verge, которому на обзор попал ноутбук NUC M15 в исполнении компании XPG, предполагает, что цена ноутбука, вероятнее всего, будет находиться в диапазоне от 1000 до 1500 долларов, и в конечном счёте будет зависеть от конфигурации. В продажу портативная система поступит в начале следующего года.

Обычно в рамках платформы NUC компания Intel выпускает компактные портативные неттопы. Однако модель NUC M15 не является первым ноутбуком данной серии для производителя: в 2019 году Intel выпустила игровой лэптоп MAG-15 в рамках той же серии. Но успешным тот запуск назвать сложно, потому как производители фактически не проявили интереса к платформе. Как указывает The Verge, Intel, весьма вероятно, в будущем расширит серию NUC-систем другими моделями лэптопов.