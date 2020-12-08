HP представила ноутбуки ZBook Firefly G8 с поддержкой 5G

Компания HP анонсировала портативные компьютеры ZBook Firefly G8, которые могут применяться в качестве мобильных рабочих станций. Заказчики смогут выбирать между вариантами с операционной системой Windows 10 и программной платформой FreeDOS 3.0.

Ноутбуки используют процессор Intel Core i5 или Core i7 поколения Tiger Lake, работающий в связке с оперативной памятью DDR4-3200 объёмом до 64 Гбайт. За хранение данных отвечает быстрый твердотельный накопитель PCIe NVMe вместимостью до 512 Гбайт.

Представлены модификации ZBook Firefly G8 с дисплеем размером 14 и 15,6 дюйма по диагонали. В первом случае разрешение составляет Full HD (1920 × 1080 точек), во втором — Full HD или 4К (3840 × 2160 пикселей). Будут доступны версии с поддержкой сенсорного управления.

В арсенале новинок — адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, опциональный модуль 5G для работы в сотовых сетях пятого поколения, аудиосистема Band & Olufsen с двумя динамиками, веб-камера формата 720р и пр.

За обработку графики в зависимости от комплектации отвечает контроллер Intel Iris Xe или ускоритель NVIDIA T500. Имеется интерфейс HDMI для вывода изображения на внешний монитор или телевизор. Упомянуты также два скоростных порта Thunderbolt 4 на основе разъёма USB Type-С.

Продажи новинок начнутся в текущем месяце. Цену компания НР объявит позднее.