Intel, Nvidia, Cisco, VMWare были взломаны

Сети компаний Nvidia, Cisco, Intel, VMware и многих других оказались взломаны в результате хакерской атаки.

Группа хакеров, взломавших в середине декабря 2020 г. ряд американских министерств, атаковала и крупнейшие корпорации США. В числе жертв хакерской атаки оказались: Intel, Nvidia, VMware и Belkin International.

Киберпреступники нашли универсальный способ проникновения в сети компаний: они взломали обновления ПО Orion компании SolarWinds, интегрировали в них свой бэкдор и подождали, пока кто-нибудь скачает и установит зараженное ПО.

В настоящее время неизвестно, как именно киберпреступники использовали удаленный доступ к серверам компаний. Эксперты по безопасности заявляют, что хакеры, помимо прочего, могли искать адреса и письма руководителей компаний, файлы о секретных технологиях и другую важную информацию.

Компания SolarWinds признала факт взлома и заявила об уверенности в том, что за атакой стоят хакеры, работающие на иностранное государство. По словам ее представителей, общее число компаний, ставших жертвами взлома, может достигнуть 18.000.