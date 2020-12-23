Xiaomi Mi 11 представят 28 декабря

Xiaomi официально объявила, что презентация нового флагмана пройдет 28 декабря. Об этом компания сообщила в китайской социальной сети Weibo. В этот день представят Mi 11, который станет первым смартфоном на процессоре Snapdragon 888.

О Xiaomi Mi 11 известны почти все детали, включая характеристики и дизайн. Смартфон уже успели случайно сфотографировать на улицах Китая. Во внешнем виде не стоит ждать особенных нововведений, он выглядит стандартно по современным меркам.

Информации о цене флагмана Xiaomi пока нет. Компания постепенно повышает цены на свои топовые смартфоны, выводя их из класса бюджетных моделей в более премиальный. Так что особенно низких цен уже ждать не стоит.

Вместе с обычным Mi 11 должны представить «про»-версию — информации о старшей модели уже не так много. Ходили слухи, что компания тестирует модуль камеры с разрешением 200 Мп. Возможно, он как раз достанется Mi 11 Pro.

При этом компания продолжает выпускать удешевленные флагманы. В начале месяца в России представили Mi 10T с экраном 144 Гц и Snapdragon 865.