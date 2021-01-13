В телевизорах LG в 2021 году появится сервис Stadia

LG Electronics объявляет о запланированном партнерстве с Google для того, чтобы добавить игровой потоковый сервис Stadia на свои новейшие смарт-телевизоры webOS во второй половине этого года. После того как сервис Google Stadia появился в Google TV, компания LG станет первым производителем ТВ, которые будут иметь встроенную поддержку для Stadia геймплей через webOS.

LG демонстрирует свое желание поддержать премиальные игры на своих современных дисплеях, которые стали еще более привлекательными благодаря поддержке объемного звука 4k и 5.1 для пользователей Stadia Pro. Stadia на телевизорах LG позволит клиентам мгновенно играть в хитовые игры Stadia, такие как: Cyberpunk 2077, NBA 2K21, Assassin's Creed: Valhalla и Watch Dogs: Legion, используя только контроллер Stadia и не требуя дополнительного оборудования или загрузки игр.

LG планирует запустить новую услугу во второй половине 2021 года на смарт-телевизорах LG в качестве приложения из магазина LG Content Store в странах, где доступна Stadia. Stadia уже предлагает более 130 игр, которые регулярно добавляются. Игры можно приобрести разово, а также геймеры могут играть бесплатно с подпиской на Stadia Pro, которая включает в себя эксклюзивные скидки и разрешение до 4K. Захватывающие игры с 5,1-канальным объемным звуком и поддержкой до 4K HDR и 60 кадров в секунду делают платформу Stadia привлекательным выбором для тех, кто ищет захватывающие впечатления без необходимости в дорогой специальной игровой консоли.

А когда дело доходит до игр, трудно превзойти передовую комбинацию Stadia и LG OLED-телевизоров. Самоподсвечивающиеся пиксели LG OLED обеспечивают лучшее в своем классе качество HDR-изображения с глубоким черным цветом и чрезвычайно точной передачей цвета. LG стала первой компанией, запустившей HDR-совместимые 4K OLED-телевизоры в 2015 году. Контент на LG OLED телевизорах, как потоковый, так и внешний выигрывает от быстрого времени отклика дисплея в 1 мс, из-за низкого запаздывания ввода без потери качества изображения.

«Поддержка Stadia на телевизорах LG — это наше приверженность клиентам. Игры становятся все более важной функцией, которую пользователи хотят видеть в своих телевизорах LG, — прокомментировал Ли Санг-Ву, старший вице-президент по контентному сервису компании LG Electronics Home Entertainment Company. - Сервис Stadia облегчает и улучшает доступ к любимым играм для пользователей. Мы заранее мы заранее берем на себя обязательства перед платформой, обеспечивая совместимость с webOS.»

Отлично подходящие для гейминга OLED телевизоры LG, новые LG QNED mini LED телевизоры LG (с собственной квантовой цветной технологией NanoCell и mini LED подсветкой), а также обновленные NanoCell телевизоры LG будут представлены на виртуальной выставке CES 2021.