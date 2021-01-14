В интернете появились фейковые сайты РУП "Белпочта"

Мошенники создают фейковые сайты от имени РУП "Белпочта", сообщается на официальном сайте организации.

"Участились случаи кибермошенничества в сфере продажи и доставки товаров, приобретаемых гражданами через сеть Интернет. Мошенники обманным путем похищают деньги и данные банковских карт с помощью поддельного сайта РУП «Белпочта». При этом внешние атрибуты сайта зачастую полностью копируют дизайн официального интернет-портала и товарный знак национального оператора почтовой связи. Для правдоподобности используются доменные имена, отличающиеся от оригинального belpost.by одним или несколькими символами (bellpost.be, bellpochta.be, belpost.bj, belposta.bz, belpost.getpay.by и т.п.)", - рассказывается в сообщении.

Полем мошеннической деятельности, как правило, являются популярные торговые интернет-площадки, на которых граждане размещают различные объявления о купле/продаже товаров. Злоумышленник, выступающий в роли покупателя/продавца, связывается с потенциальной жертвой посредством мессенджеров (Viber, WhatsApp и др.). Далее, под видом оплаты либо получения денежных средств за товар он предлагает воспользоваться услугами национального оператора почтовой связи. С этой целью направляется специально подготовленная ссылка на фишинговый сайт. В свою очередь жертва, перейдя по ссылке, вводит в пустые поля «сервиса оплаты» данные своей банковской платежной карты, после подтверждения которых производится полное списание денежных средств.

Также мошенники рассылают на электронные почтовые адреса пользователей интернета сообщения в форме уведомлений об оплате доставки заказанного товара, причем независимо от того, ожидается ли его поступление или нет. Далее, как и в схеме описанной выше, предлагается перейти по ссылке на фишинговую интернет-страницу с формой оплаты, после проведения которой происходит хищение денежных средств с банковской платежной карты.