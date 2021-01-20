В Xiaomi Mi 11 нашли много недостатков

Недавно появившийся на рынке Xiaomi Mi 11 стал первым на смартфоном, построенным на базе флагманской однокристальной системы Snapdragon 888. Журналисты онлайн-издания Gizmochina уже успели протестировать устройство и составили список обнаруженных проблем.

На данный момент известно о следующих багах:

Самопроизвольное выключение во время работы

Приложение камеры иногда "вылетает" при съемке фотографий, к тому же ее возможности достаточно средние

Некоторые игры загружаются некорректно, на экране отображается пикселизированное изображение

Процессор Snapdragon 888 быстро нагревается, в результате чего Mi 11 не может в полной мере использовать всю вычислительную мощность SoC, поскольку смартфон снижает тактовую частоту

Вполне вероятно, что большинство из этих проблем будут решены при помощи последующих обновлений программного обеспечения, однако перед покупкой смартфона знать о них стоит.