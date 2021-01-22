Новый смартфон Realme: большой аккумулятор всего за $100

Китайская компания Realme представила свой новый бюджетный смартфон Realme C20.

В комплектацию аппарата входят: 6.5" экран IPS с разрешением 1600 х 720, две камеры: фронтальная на 5 Мп и основная на 8 Мп, платформа MediaTek Helio G35 (восемь вычислительных ядер Cortex-A53 с тактовой частотой до 2.3 ГГц и графический ускоритель IMG PowerVR GE8320), 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти. Сканера отпечатков пальцев и NFC не предусмотрено.

Отдельно стоит отметить аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт.

На смартфоне установлена фирменная оболочка Realme UI на основе Android 10. Модель предлагается в двух цветовых вариантах – сером и голубом.

Первым регионом, где Realme C20 появился в продаже, стал Вьетнам, где аппарат продается примерно за $100.