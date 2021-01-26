Sony выпустила набор PlayStation 5 Launch Collection

Компания Sony выпустила набор вещей для фанатов консолей PlayStation под названием PlayStation 5 Launch Collection. Несмотря на название, самой консоли нового поколения в составе комплекта нет.

В PS5 Launch Collection входят различные аксессуары с символикой бренда PlayStation:

  • Бейсболка – смесь полиэстера и шерсти с регулируемой застежкой с тиснением;
  • 500-граммовая бутылка – нержавеющая сталь с двойной изоляцией, сохраняет температуру содержимого в течение нескольких часов, широкое горлышко, герметичность;
  • Вязаные носки – смесь полиэстера и спандекса высокого качества, один размер;
  • Технические наклейки – материал премиум-класса 3M, устойчив к царапинам и воде, не оставляет следов.

Набор признан продемонстрировать, насколько вы любите бренд PS5 и PlayStation.

Стоимость комплекта – всего $49.99 ($29.99 по скидке на Amazon).

 

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Опубликовал: KVbot,

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