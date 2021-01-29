Украден домен одного из известных языков программирования

Неизвестные киберпреступники украли домен Perl.com, по которому находилось сообщество разработчиков на языке программирования Perl. О этом в своем Twitter рассказал Брайан Фой, основатель организации Perl Mongers и автор нескольких книг по Perl.

По его словам, пока неизвестно, кто "угнал" Perl.com, и как именно это было сделано. Предположение о том, что владельцы просто не успели вовремя оплатить домен, и кто-то решил перекупить его, не подтверждается – известно, что Perl.com, зарегистрированный еще в августе 1994 г., был оплачен до 2031 г.

Вскоре выяснилось, что домен Perl.com выставлен на продажу, сообщение об этом было видно при попытке зайти на сайт сообщества. На данный момент неизвестно, действительно ли новый владелец желает продать домен, или же он просто хочет получить своего рода "выкуп" у реальных владельцев. Через некоторое время сообщение о продаже с сайта пропало, и теперь по адресу Perl.com просто пустая страница.

В качестве временного решения владельцы Perl.com создали подсайт на домене Perl.org, на который перенесли все содержимое оригинального портала.

Как пишут пользователи портала Hacker News (YCombinator), Perl.com не был единственным украденным доменом. В комплекте с ним были похищены Piracy.com, Chip.com и Neurologist.com. На всех из них теперь тоже отображается пустая страница.