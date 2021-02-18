Названы самые популярные пароли 2020 года

Аналитика показывает, что год за годом подавляющее большинство людей использует одни и те же простейшие пароли, на взлом которых бот-хакер тратит менее секунды.

Компания North Pass по разработке приложений по безопасности опубликовала список самых популярных 200 паролей 2020 года. Надеемся, наши читатели не найдут в нём свои пароли. Все представленные в перечне секретные слова выявлены в процессе анализа утечек и взломов в прошлом году. В списке против каждого пароля можно увидеть, сколько людей его используют одновременно, время, которое необходимо боту на взлом пароля и частота взломов этого пароля в течение года.

Самым массовым остаётся пароль «123456» или один из множества его вариантов. Такой пароль взламывается менее чем за секунду. На второе место вышел новый пароль «picture1», который сменил популярный в 2019 году пароль «test1». На взлом этого «сложного» пароля боту требуется около трёх часов и случаев его взлома пока немного. Годами продолжают лидировать два других пароля: «qwerty» и «password» либо их незначительные модификации. Все они также взламываются менее секунды. В прошлом году в топ вырвалось слово «senha», что означает «пароль» по-португальски. На его взлом ушло целых 10 секунд, что погоды не делает.