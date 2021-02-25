LG объявляет о выпуске новых телевизоров в 2021 году

LG Electronics объявляет о запуске расширенной линейки телевизоров OLED, QNED Mini LED и NanoCell. Обширная линейка телевизоров LG предлагает широкий диапазон размеров экрана от 43 до 88 дюймов для разных размеров комнат и потребностей пользователя.

OLED телевизоры LG 2021 года (серии Z1, G1, C1, B1, A1) оснащены самоподсвечивающимися панелями, которые обеспечивают сверхчеткое, ультрареалистичное качество изображения, а утонченный дизайн, дополнит любой интерьер. Все модели серии G1 оснащены новой технологией OLED evo, которая обеспечивает более высокую яркость и изображение с потрясающей четкостью, детализацией и реалистичностью. Серия C1, самая популярная линейка OLED телевизоров LG, предлагает разные варианты размеров экрана для удовлетворения разнообразных потребностей пользователей и для разных пространств. Также в линейке OLED представлены более демократичные модели телевизоров в серии LG B1 и A1.

LG QNED Mini LED — это дополнение к линейке ТВ 2021 года, которое выводит качество изображения ЖК-телевизоров на новый уровень. Доступные в вариантах 8K (модели QNED99, QNED95), 4K (модели QNED90, QNED85) и 4K, модели используют технологию LG Quantum Dot NanoCell и Mini LED для достижения более глубоких оттенков черного, ярких, точных цветов и большей контрастности, чем обычные ЖК-телевизоры.

Телевизор LG QNED MiniLED - это инновации среди ЖК-телевизоров, они позволят пользователям насладиться качеством изображения HDR, гарантируя незабываемые впечатлениями от просмотра, благодаря объединенным технологиям NanoCell Plus и Quantum Dot LED.

Из всей линейки телевизоров LG 2021 новинки NanoCell 8K и 4K предоставляют наибольшее количество опций с большим выбором 8K (модели NANO99, NANO 95) и диапазона 4K (модели NANO90, NANO85, NANO80, NANO77, NANO75). Все модели оснащены дисплеями LG NanoCell.

Все телевизоры LG премиум-класса 2021 года предлагают испытать захватывающие домашние развлечения с совершенно новыми функциям Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, HDR10 PRO и Filmmaker Mode.

Международное агентство по тестированию продуктов Intertek протестировало OLED телевизоры LG, как телевизоры, имеющие 100-процентную точность цветопередачи, что выводит иммерсивность на новый уровень. А благодаря сертификации TÜV Rheinland и защите от мерцания от Underwriters Laboratories OLED телевизоры LG приятны для глаз.

Новый Game Optimizer автоматически применяет лучшие настройки изображения в соответствии с типом игры, в которую играет пользователь. А спортивным фанатам станет проще следить за своими любимыми лигами и командами с помощью Sports Alert, а OLED Motion Pro отображает игру с невероятной четкостью. Благодаря Bluetooth Surround Ready телевизоры LG могут подключаться по беспроводной сети к нескольким динамикам Bluetooth для передачи мощного звука, который воссоздает ощущение пребывания на стадионе.

Каждая модель в линейке телевизоров LG 2021 года поддерживает расширенную функцию HDMI 2.1, улучшенный канал возврата звука (eARC), что упрощает подключение телевизора к звуковой системе и оптимизирует звук. Поддерживается автоматический режим с малой задержкой (ALLM), который обеспечивает плавную игру и просмотр без задержек.

В большинстве телевизоров установлен новейший интеллектуальный процессор LG α (Alpha) 9 Gen 4 AI, который повышает производительность масштабирования, чтобы контент любого качества выглядел четким и детализированным.

Качество изображения улучшается с помощью LG AI Picture Pro, который распознает объекты на экране и обрабатывает их, придавая сценам трехмерность и глубину. Обновленный и доработанный к 2021 году, новый пользовательский интерфейс webOS обеспечивает более быстрый доступ к приложениям.

Новая линейка телевизоров 2021 года станет доступна уже в первом квартале и продолжаться в течение года с конкретными датами и моделями, объявленными на местном уровне.