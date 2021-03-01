В интернет утекли данные 21 миллиона пользователей VPN-сервисов

Неизвестный пользователь популярного хакерского форума выложил на продажу три базы данных популярных VPN-сервисов на Android. В неё вошли сведения 21 миллиона учётных записей, включающих данные об электронной почте, платежах, мобильных устройствах и многое другое. Утечку обнаружили эксперты по безопасности CyberNews.

По данным специалистов, в состав базы вошли сведения пользователей Super VPN (более 100 миллионов установок), Gecko VPN (более 10 миллионов установок) и Chat VPN (более 50 тысяч установок). В утечке содержится информацией о стране пользователя, его электронная почта, случайно сгенерированные пароли и сведения о платежах. В одном из архивов также содержались данные об устройствах и международные идентификаторы абонентов (IMSI).

Злоумышленник утверждает, что сведения извлечены из общедоступных баз данных, которые стали уязвимыми, потому что разработчики не меняли пароли на своих серверах.