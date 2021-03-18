3 апреля в БГУИР пройдет День открытых дверей в онлайн-формате. Начнется прямая трансляция в 10.00 и будет доступна на Youtube-канале БГУИР, продлится 1 час. Об этом представители вуза сообщают в соцсетях.

В Дне открытых дверей примут участие ректор БГУИР Вадим Богуш, первый проректор Максим Давыдов, проректор по воспитательной работе Дмитрий Кузнецов, ответственный секретарь приемной комиссии Борис Никульшин, деканы факультетов.

Также доступна виртуальная экскурсия по вузу.