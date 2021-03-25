Canon выпускает новые модели струйных многофункциональных устройств для офиса серии MAXIFY

Canon представляет вниманию потребителей новые модели струйных многофункциональных устройств в отмеченной наградами серии MAXIFY. Впервые среди MAXIFY появляются устройства со встроенной системой СНПЧ.

С появлением нового подхода организации офисной работы потребности потребителей начали меняться. Чтобы продолжать идти в ногу со временем и предлагать актуальные решения Canon обновляет ассортимент серии MAXIFY двумя новыми моделями для офиса.

Новые модели MAXIFY GX6040 и MAXIFY GX7040 призваны обеспечить производительность, экономичность печати и удобство ежедневной работы. Оба устройства созданы, чтобы решать максимально широкий спектр задач и оставаться простыми в управлении.

Расширяя ассортимент струйных устройств для офиса, Canon предлагает своим партнерам и заказчикам оптимальный выбор надежных решений, отвечающий их потребностям, для любого режима работы — удаленно или в офисе.

Повышенная производительность

Популярность общих рабочих пространств в офисах растет, а это значит, что бизнесу нужны максимально функциональные устройства, при этом рассчитанные на небольшое число пользователей.

Компактные модели MAXIFY GX6040 и GX7040 обеспечивают быстрое копирование и сканирование, а также высокие качество печати благодаря встроенной четырехцветной системе СНПЧ с пигментными чернилами. Новые устройства имеют настраиваемый сенсорный ЖК-дисплей диагональю 2,7 дюйма.

Встроенная система СНПЧ позволяет печатать до 14 000 страниц без дозаправки, с которой может справиться любой сотрудник. Вместительные лотки для бумаги — 600 листов, позволяют сводить время простоя к минимуму.

Canon всегда стремился предугадывать потребности клиентов, и оба новых устройства серии MAXIFY лишь подтверждают это: они способны выполнять печать на широком ассортименте различных типов бумаги — от конвертов до баннеров длиной 1,2 м.

Новые модели MAXIFY GX могут быть полезны для самых разных типов офисных пространств, например: в сфере розничной торговли, гостиничного бизнеса или недвижимости, медицинских и образовательных учреждениях.

Совместная работа из любой точки мира

По мере перехода к гибридным способам работы растет потребность в устройствах, которые смогут поддерживать совместную работу пользователей, находящихся в разных местах. MAXIFY GX6040/GX7040 обеспечивают возможности интеллектуального подключения, а также удаленного мониторинга и управления, так что ваш бизнес может работать без перерывов. Приложение Canon PRINT позволяет печатать, сканировать, копировать из облачных ресурсов. Кроме того, устройство совместимо с существующим программным обеспечением и технологическими платформами, в числе которых AirPrint и Mopria.

Рекордно низкие расходы на печать

Бизнес любого масштаба имеет нуждается в оптимизации расходов на печать. Надежные принтеры Canon обеспечивают эффективное потребление энергии, оптимальный расход чернил и бумаги на каждом этапе.

Тем, кто печатает много, понравятся встроенная система СНПЧ в устройствах серии MAXIFY. Это ресурсосберегающее решение позволяет производить качественную печать в больших объемах и снижает совокупную стоимость владения в среднем на 85 %. Печать с низкой стоимостью одной страницы и большой ресурс чернил, значительно сокращают частоту покупок расходных материалов. Экономичный режим обеспечивает сниженный расход чернил: он позволяет получить примерно в полтора раза больше отпечатков (до 21 000 страниц по сравнению с обычным режимом. Низкое энергопотребление струйных принтеров означает уменьшение затрат на электроэнергию и общих эксплуатационных издержек.

В новых условиях работы потребность бизнеса в быстрой, безопасной и эффективной печати актуальна как никогда. Мы уверены, что в очередной раз преимущества передовых технологий Canon позволят нашим клиентам получить максимальную выгоду от вложений в печать и обеспечить эффективную работу офиса вне зависимости от того, каким он будет.

Основные характеристики серии MAXIFY GX

Печать до 14 000 i стр. с одним комплектом чернил

стр. с одним комплектом чернил Автоподатчик на 50 листов с возможностью двухстороннего сканирования за один проход (MAXIFY GX7040)

Легко перезаправляемые картриджи повышенной емкости

Черно-белая печать со скоростью 24 изобр/мин и цветная — со скоростью 15,5 изобр/мин.

Вместимость — до 600 листов обычной бумаги

Поддержка Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц) и Ethernet

Самостоятельная установка временного картриджа на время обслуживания для минимизации простоя

Дополнительную информацию о Canon MAXIFY GX6040 и GX7040 смотрите на сайте.