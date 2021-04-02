LG ликвидирует мобильный бизнес

Компания LG в течение нескольких месяцев пыталась найти покупателя на свой мобильный бизнес, но в итоге не преуспела в этом. Как пишет издание The Korea Times, компания решила просто ликвидировать убыточное подразделение.

По данным источника, LG вела переговоры о продаже своего мобильного подразделения сразу с несколькими потенциальными покупателями. Одним из них южнокорейское издание называет вьетнамскую корпорацию Vingroup. В итоге ни с ней, ни с другими сторонами производитель электроники не договорился. Компания также пыталась продать мобильный бизнес по частям, но этот план также не сработал. Единственным из оставшихся вариантов для LG оказался роспуск мобильного подразделения, пишет издание. При этом сотрудников отдела переведут в другие подразделения.

Судьба мобильного подразделения LG оказалась печальной, но вполне ожидаемой. В течение нескольких лет этот отдел приносил компании одни лишь убытки, в то время как другие подразделения показывали постоянный и существенный рост. Конкуренция на рынке мобильных устройств в течение этих лет существенно возросла. Появились новые игроки, которые быстро завоевали популярность среди потребителей за счёт выпуска более доступных устройств.

В 2020 году LG сместила акцент с флагманских аппаратов в сторону выпуска более доступных смартфонов с премиальным внешним видом, как та же модель LG Velvet, а также занялась разработкой необычных моделей смартфонов. Одним из последних таких примеров является модель LG Wing с двумя экранами и поворотным механизмом. Этого оказалось недостаточно и по итогу прошлого года компания снова отчиталась о крупных убытках.

В LG отказываются комментировать возможную ликвидацию мобильного бизнеса. Там лишь отмечают, что по-прежнему рассматриваются все варианты. Однако многочисленные источники в индустрии утверждают, что объявление о закрытии мобильного подразделения LG будет озвучено 5 апреля, в ходе очередного собрания правления компании.