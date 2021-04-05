5 апреля 2021 года компания LG Electronics Inc. (LG) официально сообщила о закрытии мобильного подразделения: решение, как отмечается, уже одобрено советом директоров.

Слухи о том, что LG намерена уйти с рынка смартфонов, ходят достаточно давно. Ранее говорилось, что компания вела переговоры о продаже своего мобильного подразделения сразу с несколькими потенциальными покупателями. Увы, заключить соглашение так и не удалось. Продать мобильный бизнес по частям LG также не смогла.

В официальном сообщении LG говорит, что закрытие соответствующего подразделения позволит сфокусировать усилия на других направлениях. Среди них названы компоненты для электрических автомобилей, робототехника, оборудование для умного дома, системы искусственного интеллекта, подключённые устройства, а также различные сопутствующие сервисы.

Отмечается, что существующие активы LG, связанные с мобильным бизнесом, по-прежнему предлагаются для покупки. При этом LG обеспечит поддержку существующих продуктов. LG также сообщает, что продолжит развитие технологий, связанных с мобильными сетями. Речь, в частности, идёт о системах связи шестого поколения (6G).