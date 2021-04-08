LG пообещала три года обновлений для своих смартфонов после ухода с рынка

5 апреля компания LG Electronics Inc. (LG) объявила о сворачивании бизнеса смартфонов. И вот сегодня южнокорейский производитель обнародовал дополнительную информацию, касающуюся данного решения.

Компания официально поделилась планами в отношении существующих аппаратов. В течение этого квартала LG продолжит производить смартфоны в соответствии с условиями контрактов с партнёрами и операторами связи. Полностью закрыть данное направление бизнеса планируется к концу июля.

Компания объявила, что все смартфоны премиального уровня, находящиеся в эксплуатации, получат до трёх редакций операционной системы Android с даты покупки. Это означает, что программную платформу ряда устройств LG будет обновлять в течение трёх лет.

Три комплексных апдейта ОС гарантированы для смартфонов, купленных в 2019 году и позднее. Речь идёт об аппаратах семейств G Series, V Series, Velvet и Wing. Некоторые модели 2020 года, такие как LG Stylo и K Series, получат два обновления операционной системы.