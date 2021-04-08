"Белтелеком" представил новый пакет услуг «ЯСНА 200 SMART»

"Белтелеком" сообщает, что линейку пакетов услуг пополнило новое предложение - «ЯСНА 200 SMART». В него входит доступ к интернету на скорости 200 Мбит/с на прием и 100 Мбит/с на передачу, а также интернет-телевидение SMART ZALA на условиях тарифного плана «Канапа ТВ». Кроме того, «ЯСНА 200 SMART» включает неограниченное количество телефонных соединений в сети РУП «Белтелеком».

Клиентам, сделавшим выбор в пользу «ЯСНА 200 SMART», выдается приставка STB В800. С ее помощью абоненты получат доступ к платежному сервису, фотоархивам и другим полезным опциям.

Платежный сервис позволяет оплачивать услуги связи через приложение «Мой Белтелеком», а также услуги IPTV по QR-коду через мобильный банкинг. В первом случае абонент должен быть зарегистрирован в системе «Мой Белтелеком», во втором – иметь на своем смартфоне мобильный банкинг.

Новая приставка STB B800 для «ЯСНА 200 SMART» также открывает доступ к приложению «Мой Белтелеком», интерактивным играм, фотоархивам Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive с телевизора.

Для пользования услугами телевидения на втором абонентском устройстве необходимо скачать новое приложение «ZALA yasna». Оно доступно в магазинах Google Play, App Store и на сайте РУП «Белтелеком».

Стоимость «ЯСНА 200 SMART» составит 48 рублей в месяц.