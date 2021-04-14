Canon расширяет линейку струйных принтеров со встроенной системой СНПЧ для фотопечати двумя новыми моделями: МФУ PIXMA G640 и принтером PIXMA G540. Система печати с печатающими головками FINE и шесть цветов чернил ChromaLife 100 на основе красителей позволят создать яркие и живые отпечатки, которые будут оценены по достоинству. А простое обслуживание и поддержка широкого ассортимента типов носителей делают эти устройства отличным решением для фотолабораторий, фотоателье, выполняющих множество заказов каждый день.

В устройствах PIXMA G640 и G540 используется шестицветная система чернил на основе красителей. Два новых цвета — красный и серый — позволят расширить цветовую гамму и позволят лучше передать затененные области и насыщенные оттенки, так чтобы вы получили эффектные фотографии с выраженным контрастом. Обе модели оснащены печатающей головкой FINE, которая повышает качество, снижая зернистость и делая цвета более интенсивными.

Единообразная передача цвета на разных носителях — от двусторонней матовой до глянцевой и полуглянцевой фотобумаги — обеспечивает стабильно высокое качество изображений. Фотолюбители, желающие раскрыть свой творческий потенциал, могут печатать снимки без полей вплоть до формата A4, выбрав бумагу из ассортимента Canon, например магнитную фотобумагу для печати собственных магнитов на холодильник или многоразовые фотонаклейки для украшения интерьера.

Новые струйные принтеры Canon, оснащены встроенной системой СНПЧ с ресурсом, который идеально подходят для фотолабораторий или фотоателье с большим количеством заказов. Одного комплекта чернил хватает примерно на 3800 фотографий 10x15 см, а значит, устройство реже нуждается в перезаправке таким образом существенно сокращая затраты. Новые устройства помогают повысить продуктивность работы: печать снимка 10x15 см занимает не более 47 секунд, а задний лоток вмещает до 100 листов бумаги. Это особенно важно для фотолабораторий или фотоателье с большим потоком клиентов, где заказы требуется выполнять очень быстро.

Благодаря заменяемому абсорберу, который можно приобрести самостоятельно без обращения в сервисный центр, пользователям PIXMA G640 и G540 будет проще планировать работу и минимизировать простои. Для экономии времени бутылочки с чернилами оснащены специальными соплами с функцией ключа, которая облегчает перезаправку и исключает вероятность ошибки в цвете в процессе заправки.

Кроме того, функция автоматического включения/выключения принтера позволяет сэкономить электроэнергию, а двухстрочный ЖК-экран упрощает управление устройствами. В моделях PIXMA G640 и G540 есть встроенный модуль Wi-Fi, так что пользователи могут в беспроводном режиме подключиться к компьютеру, камере или любому мобильному устройству и легко отправлять понравившиеся изображения на печать с помощью приложения Canon PRINT, а также использовать функции Mopria для Android и Apple AirPrint.

Основные особенности PIXMA G640 и G540