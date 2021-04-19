В Telegram появятся магазины с продажей товаров в каналах и чатах

Как сообщает ресурс «Код Дурова», уже в ближайшем обновлении Telegram может быть реализована возможность продавать товары и услуги не только через ботов, как практиковалось прежде, но также непосредственно в каналах и группах через официальные механизмы.

Эти возможности появились в самых последних бета-версиях клиента популярного мессенджера для Android и macOS. Проверить работу новой системы желающие могут через тестовый магазин @TestStore. Оплату в Telegram можно проводить через целый ряд популярных платёжных систем, в которые входят: Сбербанк, ЮMoney, Stripe, Tranzzo, Payme, CLICK, LiqPay, ECOMMPAY.

Также источник сообщает, что среди других новшеств можно ожидать появление возможности оставить чаевые и сохранить данные банковской карты для более удобных последующих покупок внутри Telegram.