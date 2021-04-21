В МТС открыт предзаказ на беспроводные наушники Huawei FreeBuds 4i

C 20 по 28 апреля МТС принимает предзаказы на беспроводные наушники Huawei FreeBuds 4i. Станьте одним из первых обладателей новинки и получите сразу три бонуса.

Новинка оснащена системой активного шумоподавления c режимом звукопроницаемости, которая способна устранять посторонний шум, обеспечивая при этом высокое качество звучания с эффектом полного погружения. Управление наушниками осуществляется с помощью легких касаний. Вам не нужно снимать наушники, чтобы слышать окружающие звуки и свободно общаться с собеседниками. Просто нажмите на наушник и удерживайте, чтобы переключиться в режим звукопроницаемости.

Huawei FreeBuds 4i также отличаются внушительной автономностью: один заряд обеспечивает до 10 часов воспроизведения при выключенной системе шумоподавления и до 7,5 часов – с включенной. А с использованием зарядного кейса время работы наушников увеличивается до 22 часов. Всего 10 минут зарядки обеспечат до 4 часов автономной работы.

Наушники Huawei FreeBuds 4i по предзаказу с учетом скидки можно приобрести за 269 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 24,45 рубля, а на два года – 11,69 рубля.

При предзаказе беспроводных наушников Huawei FreeBuds 4i с 20 по 28 апреля предоставляется сразу три бонуса:

- скидка 30 рублей на само устройство;

- 90 дней бесплатной подписки на пакет сервисов Яндекс.Плюс;

- гифт-коды на сумму 316 рублей в играх Lords Mobile и Mobile Royale.

С 29 апреля FreeBuds 4i будут доступны за 299 рублей.