Apple представила iPhone 12 и iPhone 12 mini фиолетового цвета

Apple добавила новый вариант цветового исполнения для смартфонов семейства iPhone 12 — это редкий для компании шаг, призванный, очевидно, подстегнуть спрос на аппараты посреди жизненного цикла ключевого для компании продукта.

Новый цвет действительно необычный — фиолетовый, но не броский и выглядит как лавандовый пастельный оттенок. Он вполне соответствует тонам остальных цветовых исполнений семейства iPhone 12, включая и мятно-зелёный, и красный, который ближе к розовому спектру.

Фиолетовый iPhone 12 поступит в продажу уже в эту пятницу, 23 апреля, и начнёт отгружаться покупателям 30 апреля (в Китае, Японии, Великобритании, США и 30 других странах). Он доступен для смартфонов iPhone 12 и 12 mini.