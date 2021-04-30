МТС принимает предзаказы на iPhone 12 в фиолетовом цвете

С 30 апреля МТС принимает предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 mini в новом фиолетовом цвете. Воспользовавшись акцией «Вам Бонус!», можно приобрести любой из них по специальной цене со скидкой 400 рублей.

Внутренняя начинка обеих моделей осталась без изменений. iPhone 12 и iPhone 12 Mini предлагают яркий Super Retina XDR экран, защищенное стекло Ceramic Shield, в четыре раза снижающее риск повреждений дисплея при падении, и чувствительную основную двойную камеру на 12+12 Мп с поддержкой ночного режима и оптической стабилизации. Работают они на базе Apple A14 Bionic — самого быстрого и высокотехнологичного процессора, который когда-либо использовался в смартфонах Apple. Этот чип обеспечивает не только максимальную мощность, но и продолжительное время автономной работы.

Компактный 5,4-дюймовый iPhone 12 Mini в новом цвете с 64 ГБ памяти можно приобрести по предзаказу за 2499 рублей, со 128 ГБ – за 2699 рублей.

Стоимость фиолетового 6,1-дюймового iPhone 12 с 64 ГБ памяти составит 2899 рублей, версия со 128 ГБ - обойдется в 3099 рублей.

Продажи новинок начнутся 7 мая. В период предзаказа и со старта продаж по 11 мая их можно будет заказать и приобретать по специальным ценам в рамках акции «Вам Бонус!». В этом случае они будут предоставляться с выгодой 400 рублей. Также с 7 мая по сниженным ценам в рамках этой акции будут доступны iPhone 12 и 12 Mini в любом цвете.

Так, в рамках акции iPhone 12 Mini с 64 ГБ памяти можно будет забрать за 2099 рублей, а со 128 ГБ памяти – за 2299 рублей. При покупке в рассрочку на год первый вариант станет доступен с ежемесячным платежом от 118 рублей, второй – от 127 рублей.

Стоимость фиолетового iPhone 12 с 64 ГБ памяти с учетом скидки составит 2499 рублей, со 128 ГБ – 2699 рублей. В рассрочку на два года их можно будет оформить за 135 и 150 рублей в месяц соответственно.