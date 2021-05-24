Samsung высмеяла iPhone 12 Pro Max в новой рекламе

Компания Samsung выпустила два рекламных ролика, сравнивающих качество основных камер Galaxy S21 Ultra 5G с iPhone 12 Pro Max. Слоган роликов: "Your phone upgrade shouldnʼt be a downgrade" ("Обновление вашего телефона не должно быть ухудшением").

В первом видео снимают Луну, применяя встроенный зум. В конце зрителя спрашивают: "Достаточно близко?"

Во втором предлагают сравнить детализацию разрезанного бургера и интересуются: "Достаточно подробно?"

Как и следовало ожидать, в обоих случаях сравнение совсем не в пользу смартфона Apple, разница просто бросается в глаза.

 

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Опубликовал: KVbot,

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