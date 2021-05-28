Dell и HP предупредили о надвигающемся дефиците персональных компьютеров

Компании Dell и HP предупреждают, что в ближайшие месяцы может сформироваться дефицит ноутбуков.

Сейчас наблюдается рост спроса на ПК, что объясняется продолжающейся пандемией. В условиях дистанционной работы и удалённого обучения пользователям по всему миру потребовалась дополнительная вычислительная техника. Причём наибольшим спросом пользуются именно портативные компьютеры.

Ожидающийся дефицит на мировом ПК-рынке объясняется сложностями с производством компьютерных комплектующих, в частности, процессоров. В компании HP говорят, что поставки компьютеров и принтеров будут ограничены как минимум до конца текущего года.

В Dell, в свою очередь, отмечают, что наблюдающаяся картина приведёт к подорожанию компьютеров. Компания предупреждает, что может попросту не справиться с удовлетворением всех заказов на отгрузки ноутбуков.

Так или иначе, аналитики IDC считают, что поставки десктопов, лэптопов и рабочих станций в нынешнем году в мировом масштабе составят немногим более 357 млн единиц. Если этот прогноз оправдается, рост по отношению к прошлому году окажется на уровне 18,1 %.