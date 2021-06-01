Intel раскритиковала производительность процессора Apple M1 в играх

Intel в очередной раз ракритиковала Apple за намерения перейти на собственные процессоры Apple Silicon в компьютерах. В этот раз под огнем критики оказалась игровая производительность техники Apple на собственных чипах.

Это произошло во время анонса очередного пополнения в линейке процессоров Tiger Lake-U для ноутбуков. В их состав теперь входит достаточно мощный графический ускоритель Iris Xe, который позволит запускать популярные игры в разрешении 1080p без дискретной видеокарты.

Intel заявила, что компьютеры Apple с чипом М1 демонстрируют неудовлетворительную производительность в играх, что делает их хуже, чем большинство Windows-устройств. Кроме того, что для запуска игр на технике Apple необходимо использовать эмулятор или виртуальную машину.