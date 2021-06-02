Стала известна емкость аккумуляторов у линейки iPhone 13

В Сети начали появляться первые утечки о грядущих смартфонах линейки iPhone 13. Инсайдер Digital Chat Station заявляет, что знает емкость их аккумуляторов. 

Итак, если верить его данным, характеристики будут следующими:

  • iPhone 13 Pro Max — 4352 мАч (+665 мАч, +18% к предшественнику);
  • iPhone 13 и iPhone 13 Pro — 3095 мАч (+280 мАч, +10%);
  • iPhone 13 mini — 2406 мАч (+179 мАч, +8%).

Как видно, у всех новых апаратов емкость аккумуляторов вырастет, а у флагмана — весьма существенно. Это положительно скажется на автономности, особенно если они получат процессор A15 c улучшенной энергоэффективностью. С другой стороны, весьма вероятно, что новинки станут толще.

 

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!