Стала известна емкость аккумуляторов у линейки iPhone 13

В Сети начали появляться первые утечки о грядущих смартфонах линейки iPhone 13. Инсайдер Digital Chat Station заявляет, что знает емкость их аккумуляторов.

Итак, если верить его данным, характеристики будут следующими:

iPhone 13 Pro Max — 4352 мАч (+665 мАч, +18% к предшественнику);

iPhone 13 и iPhone 13 Pro — 3095 мАч (+280 мАч, +10%);

iPhone 13 mini — 2406 мАч (+179 мАч, +8%).

Как видно, у всех новых апаратов емкость аккумуляторов вырастет, а у флагмана — весьма существенно. Это положительно скажется на автономности, особенно если они получат процессор A15 c улучшенной энергоэффективностью. С другой стороны, весьма вероятно, что новинки станут толще.