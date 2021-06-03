Российские школьники будут пользоваться "белым интернетом"

Министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что власти ведут работу по созданию "белого интернета" для школьников.

"Сегодня создается так называемый белый интернет для школьников, где есть социальные сети, есть мессенджеры, есть все те инструменты, которые сегодня школьники используют, но там проверенное содержание и те ценности, о которых мы сегодня говорим", — сообщил министр.

В "белом интернете" у детей будет возможность в онлайне смотреть фильмы и спектакли, читать книги, а также посещать музеи. "Мы даем возможность школьникам пользоваться современными инструментами, но содержание будет соответствовать тем ценностям, о которых мы говорим", — отметил Сергей Кравцов.