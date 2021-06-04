Google представила беспроводные наушники Pixel Buds A-Series

Компания Google представила новые беспроводные наушники Pixel Buds A, которые позиционируются производителем как «народные».

Наушники Pixel Buds A стоят 99 долларов, что заметно дешевле, чем прошлогодние Pixel Buds за 179 долларов и на 60 долларов дешевле AirPods от Apple с футляром без поддержки беспроводной зарядки.

Ради удешевления Google пришлось пожертвовать частью функциональности, например, футляр не поддерживает беспроводную зарядку и не защищён от влаги, пропало управление «смахиванием» и функция снижения шумов от ветра.

Наушники по прежнему поддерживают работу с голосовым помощником Google Assistant, перевод в реальном времени более чем на 40 языков и защищены от влаги IPX4. Время автономной работы составляет 5 часов на одной подзарядке и ещё 19 часов добавляет футляр.

Pixel Buds A поступят в продажу 17 июня в оливковом и белом цветах корпуса. В США и Канаде уже начали принимать предварительные заказы.