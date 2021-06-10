МТС открывает предзаказ на новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 11

В МТС можно оформить предзаказ на Xiaomi Mi 11 – новый флагман с передовым программным обеспечением и множеством функций видеосъёмки. Все, кто оформит предзаказ с 9 по 17 июня, смогут дополнительно приобрести умные часы Xiaomi Mi Watch Lite черного цвета всего за 10 копеек. Продажи новинки стартуют 18 июня.

Xiaomi Mi 11 5G 8/256GB оснащен мощным процессором – Snapdragon 888. Его 6,81-дюймовый AMOLED-экран демонстрирует феноменальное разрешение 1440x3200 пикселей, что соответствует стандарту WQHD+. Дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц.

Основная тройная камера Xiaomi Mi 11 5G 8/256GB может похвастаться главным 108-мегапиксельным модулем, который позволит сделать качественные снимки при любых условиях. Она также умеет снимать видео в 8К. Фронтальная камера с разрешением 20 Мп уловит мельчайшие детали и поможет сделать невероятные портреты. А благодаря искусственному интеллекту вы всегда сможете разблокировать смартфон по лицу.

Среди других особенностей новинки стоит отметить наличие датчика сердцебиения, который встроен в сканер отпечатков пальцев. Имеется также модуль NFC и ИК-порт. Аккумулятор емкостью 4600 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 55 Вт, беспроводную зарядку на 50 Вт и беспроводную зарядку других гаджетов на 10 Вт. С нуля до 100% смартфон способен заряжаться менее чем за час.

Оформить предзаказ на Xiaomi Mi 11 5G 8/256GB можно за 2499 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 227,18 рубля, а на два года – 108,65 рубля. Все, кто оформит предзаказ по 17 июня, смогут дополнительно приобрести умные часы Xiaomi Mi Watch Lite черного цвета всего за 10 копеек.