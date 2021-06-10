Facebook выпустит свои первые умные часы летом 2022 года

Летом следующего года Facebook собирается выпустить собственные умные часы, сообщает The Verge. Устройство будет отличаться по конструкции от привычных гаджетов такого типа. Часы получат две встроенные камеры и будут сниматься с ремешка для съёмки фотографий и видеороликов, которые пользователи смогут загружать в приложения экосистемы Facebook.

Фронтальная камера часов будет предназначена главным образом для видеозвонков. Вторая, тыльная камера с автофокусным объективом и разрешением 1080p сможет использоваться для съёмки полноценных видеороликов. Для её активации часы придётся снимать с ремешка, но, как сообщает источник, Facebook работает с партнёрами над созданием различных аксессуаров, чтобы часы можно было крепить на различные предметы (одежду, рюкзаки, селфи-палки), превращая их в импровизированную экшн-камеру.

Судя по всему, Facebook будет пытаться превратить свои умные часы в нечто большее по сравнению с гаджетами такого рода, доступными на рынке. Естественно, у них будут функции фитнес-трекера, поддержка мессенджеров и приложений. Но часы Facebook смогут стать заменой смартфона и не будут нуждаться в сопряжении с ним для своей работы. Источник говорит, что компания находится в стадии переговоров с сотовыми операторами США и планирует оснастить своё устройство поддержкой LTE.

Одновременно Facebook работает и над дальнейшим развитием этого проекта. Сейчас уже идёт работа над второй и третьей версией часов. Конечной целью может стать сопряжение в будущем умных часов с очками дополненной реальности, которые Facebook также собирается выпустить на рынок.

Первая версия часов выйдет сразу в нескольких цветах, анонс запланирован на лето 2022 года с предполагаемой ценой в районе $400. Facebook надеется на объёмы продаж в районе нескольких сотен тысяч устройств, и в действительности это не слишком амбициозная цель. Например, поставки Apple Watch за последний год составили 34 миллиона штук, согласно отчёту Counterpoint Research.

В то же время часы Facebook пока не получили названия, а их массовое производство ещё не стартовало. The Verge говорит, что пока ни у кого нет полной уверенности в том, что часы Facebook действительно появятся на рынке в следующем году. Тем не менее, в проекте участвует несколько сотен человек, и компания уже потратила на него в районе миллиарда долларов. Информация о том, что Facebook разрабатывает смарт-часы, уже появлялась ранее, но до сих пор никаких подробностей об этой затее в прессу не просачивалось.

 

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Источник: 

3dnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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