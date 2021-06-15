Apple представила беспроводные наушники Beats Studio Buds

Компания Apple представила новые полностью беспроводные наушники под брендом Beats — Beats Studio Buds.

Наушники получили систему активного шумоподавления. Доступно два режима — с максимальной блокировкой окружающих шумов и «Прозрачный» режим, когда требуется слышать, что происходит вокруг. При этом Beats Studio Buds заметно дешевле, чем AirPods Pro.

Они уже доступны для заказа в онлайн-магазине Apple по цене 149,99 доллара в белом, чёрном и красном цветовых вариантах корпуса. Поставки в США должны начаться 24 июня.

Полностью заряженные наушники обеспечивают до 8 часов прослушивания, зарядный футляр карманного размера позволяет ещё дважды полностью зарядить их. В общей сложности Beats Studio Buds дают возможность слушать музыку до 24 часов без стационарной подзарядки. В случае использования активного шумоподавления или «Прозрачного» режима наушники способны работать до 5 часов без подзарядки и до 15 часов с подзарядкой в футляре.

Наушники защищены от пота и воды (IPX4) и разработаны так, чтобы одинаково хорошо работать как с iOS, так и с Android. Например, Beats Studio Buds стали первыми наушниками бренда с поддержкой как функции поиска устройств Find My в экосистеме Apple, так и Find My‌ Device на Android. Как отмечает Apple, приложение Beats для Android даёт такие возможности, как встроенное управление, проверка состояния устройства (например, уровня заряда аккумулятора) и обновление программного обеспечения. На устройствах Apple эти функции встроены в iOS и дополнительных приложений не требуется.