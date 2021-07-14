Apple выпустила беспроводной Power Bank для iPhone 12

Apple представила на своём сайте новый аксессуар для смартфонов серии iPhone 12. Речь идёт о внешней батарее, подключаемой к коннектору беспроводному MagSafe. Аксессуар MagSafe Battery Pack совместим со всеми смартфонами Apple последней серии.

Внешняя батарея крепится при помощи магнитов к задней панели смартфона и автоматически начинает зарядку смартфона, если ему это необходимо. Аккумулятор доступен в белом цвете, а его ёмкость составляет 11,13 Вт·ч. Отметим, что ёмкость батареи базового iPhone 12 составляет 10,78 Вт·ч, так что полностью заряженного MagSafe Battery Pack должно хватит на полное восполнение заряда смартфона.

Аксессуар может заряжать iPhone беспроводным способом током мощностью всего в 5 Вт. Также MagSafe Battery Pack можно использовать как настольную беспроводную зарядку для iPhone: при подключении аксессуара к источнику питания мощность беспроводной зарядки iPhone возрастёт до 15 Вт. Apple предупреждает, что MagSafe Battery Pack может ощутимо нагреваться при зарядке. В таком случае зарядка устройства будет автоматически ограничена на отметке в 80 процентов, чтобы продлить ресурс элементов питания.

Apple отмечает, что внешнюю батарею и iPhone можно заряжать одновременно. Аккумулятор поддерживает быструю 20-Вт зарядку. Ещё MagSafe Battery Pack можно заряжать и от iPhone, если смартфон подключён к источнику питания. На сайте Apple сообщается, что аксессуар может работать со всеми iPhone 12 на базе iOS 14.7 или более новой версии.

Внешний аккумулятор Apple MagSafe Battery Pack поступит в продажу 19 июля по цене $99.