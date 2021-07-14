LG представила DoorCooling+ холодильники и OLED телевизор на Vulitsa Ezha

Ничто так приятно не спасает в жару, как прохладный лимонад или пара шариков мороженого. LG совместно с семейной кондитерской МО радовали этими вкусностями гостей Vulitsa Ezha на этих жарких выходных.

В тени шатра LG предоставила возможность посмотреть и протестировать многодверный холодильник LG Side-By-Side. Технология InstaViewТМ Door-in-Door позволяет посмотреть, что внутри холодильника, не открывая дверцу и не впуская теплый воздух. Просто постучите дважды по тонированному стеклу – и подсветка покажет, что стоит на полках. Такая система уменьшает на 41% потерю холодного воздуха изнутри.

Уникальный инверторный линейный компрессор от LG примерно на треть снижает уровень энергопотребления. Специалисты компании в нем настолько уверены, что дают гарантию на 10 лет службы.

Внутренняя конструкция холодильника позволяет хранить продукты разных объемов и размеров. Предусмотрена складная полка для высоких емкостей, большая полка для бутылок и отделение для мелких продуктов. Оптимальный уровень влажности для овощей и фруктов можно поддерживать при помощи простого регулятора FreshBalancer. Просто выберите один из двух нужных режимов.

Интеллектуальный воздушный фильтр уничтожает до 99,999% бактерий, а также нейтрализует неприятные запахи в холодильнике. Чистота позволяет дольше сохранять продукты свежими.

Следить за работой холодильника и уровнем температуры теперь можно и вне квартиры. Просто скачайте мобильное приложение LGThinQ.

Другая модель холодильника, которую смогли оценить гости пикника, – LG c технологией DoorCooling+. Это классический холодильник из двух камер. Его можно ставить вплотную к стене и открывать дверцу на 90 градусов. Благодаря этому все ящики легко выдвигаются без лишних препятствий.

Панель холодного воздуха в верхней части обеспечивает на 32% более быстрое и равномерное охлаждение продуктов. Эта модель также оснащена складной полкой, полкой для бутылок, регулятором уровня влажности и регулятором температурных режимов FRESHConverter™. С помощью него можно подобрать оптимальную температуру для продуктов: -2° – для мяса, 0° – для рыбы, 3° – для овощей.

Уровень шума в новых холодильниках LG DoorCooling+ 36 дБ, что на 25% ниже,

чем в предыдущих моделях. Еще один бонус: технология LG Total No Frost, которая позволяет больше не размораживать морозильную камеру. Это стало возможным благодаря принудительному обдуву холодным воздухом.

LG OLED телевизор, который также был представлен на стенде, показывает яркую картинку даже в такую солнечную погоду. Миллионы самосветящихся субпикселей передают самые насыщенные, глубокие цвета и делают изображение наиболее реалистичным.

Благодаря алгоритмам глубинного обучения интеллектуальный процессор α9 Gen3 анализирует, что вы смотрите, чтобы создать максимально возможный эффект присутствия. Все регулировки происходят автоматически для получения наилучшего изображения и звука. И все это с комфортом для ваших глаз.

LG OLED — это первые телевизоры с поддержкой NVIDIA G-SYNC-совместимых видеокарт. Все игры вашего настольного компьютера будут более четкими и плавными, а задержек, лагов и мерцания станет меньше.

Кроме того, телевизор может стать центром управления с интеллектуальной технологией LG ThinQ AI. Она позволяет управлять вашей экосистемой домашних устройств Home IoT с функцией распознавания естественного голоса, и для этого даже не нужен пульт.

Технику LG можно выбрать в крупных торговых сетях бытовой техники и электроники: