"Компьютерные вести" отмечают 27-летие!

Старейший белорусский ИТ-портал "Компьютерные вести" отмечает 27-летие. С 1994 по 2011 год мы существовали в виде газеты «Компьютерные вести», а с далекого 1997 года мы создаем и храним для вас контент в интернете.

KV.by – это сообщество людей, которые живут в мире технологий, хотят получать новую информацию о них, и делиться тем, что знают и умеют, с другими людьми.

Наша миссия - дать возможность каждому реализовать свой потенциал с помощью нашей площадки, применяя свои знания, навыки и опыт на пользу другим людям.