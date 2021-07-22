Представлена новая серия телевизоров LG OLED A1 и B1

LG Electronics (LG) представила серию OLED телевизоров А1 в трёх диагоналях – от 48 до 65 дюймов и серию B1 – в диагоналях 55 и 65 дюймов.

Телевизоры LG OLED 2021 года оснащены самоподсвечивающимися панелями, которые обеспечивают четкое, ультрареалистичное качество изображения, а утонченный дизайн дополнит любой интерьер.

OLED технология дисплея имеет огромное значение для качества изображения. LG OLED обладают исключительным реализмом и уникальным дизайном. Все это благодаря тому, что в OLED используются миллионы самоподсвечивающихся пикселей, способных воспроизводить глубокий черный цвет и обеспечивать точную цветопередачу.

Поскольку в дисплеях OLED имеют пониженный уровень интенсивности синего свечения и почти полностью отсутствует мерцание, они более комфортны для ваших глаз при длительном просмотре

Кроме того, Dolby Vision IQ регулирует настройки изображения в зависимости от жанра контента и окружающей обстановки, а Dolby Atmos обеспечивает многомерный объемный звук — это потрясающая комбинация, обеспечивающая впечатляющий кинематографический опыт.

В основе каждого телевизора LG OLED серии А1 и B1 лежит процессор α7 4К IV поколения на основе искусственного интеллекта — революционный чип, использующий алгоритмы глубокого обучения для анализа и оптимизации контента. Настройка изображения и звука выполняется автоматически, поэтому вы всегда получаете лучшие впечатления от просмотра. Процессор α7 4К IV поколения автоматически распознает жанр контента и условия освещения окружающего пространства, а затем соответствующим образом оптимизирует настройки экрана. Все автоматические коррекции обеспечивают потрясающее высококачественное изображение и совершенно новый уровень погружения в происходящее на экране телевизора. Процессор анализирует тип видеоконтента — фильмы, спорт, анимация или обычный эфир — и автоматически корректирует изображение и звук в соответствии с жанром. Контроль яркости с использованием искусственного интеллекта автоматически корректирует тона и яркость экрана в зависимости от освещения окружающего пространства. Экран становится ярким в условиях высокой яркости и затемняется в условиях пониженной яркости, снижая эффект свечения и повышая четкость изображения. Автоматические настройки оптимизируют изображение, благодаря чему все происходящее на экране всегда выглядит по настоящему потрясающе.

Режим FILMMAKER MODE отключает сглаживание движения, сохраняя при этом исходное соотношение сторон, цветопередачу и частоту кадров. Этот режим позволяет передать оригинальное видение режиссера, поэтому вы видите фильм именно таким, каким он был задуман.

Телевизоры LG OLED серии B1 отлично подходят для видеоигр благодаря новейшим игровым функциям и дисплею с частотой 120 Гц, обеспечивающему плавность движения во время игры. LG сотрудничает с ведущими компаниями игровой индустрии, чтобы пользователи получали отличный игровой опыт. Благодаря партнерству с NVIDIA и AMD в LG OLED телевизорах поддерживаются технологии G-SYNC и AMD FreeSync Premium. LG также объединили свои усилия с Microsoft, чтобы раскрыть потенциал игр нового поколения и стать официальным партнером мощной консоли Xbox Series X | S. Вместе с потрясающим качеством изображения и сверхбыстрым временем отклика OLED вы гарантированно получите максимум удовольствия от видеоигр. Вы также можете переключаться между технологиями NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync, которые сделают все ваши игры более четкими и плавными, снизят задержки и разрывы.

Кроме того, OLED телевизор LG может объединяться в экосистему умного дома LG ThinQ, чтобы вы получали от использования максимум удовольствия.

Выбрать телевизоры LG OLED можно в крупных торговых сетях бытовой техники и электроники.

Подробнее о серии А1 и В1.