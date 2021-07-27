Представлена обновленная версия Nokia 6310

Компания HMD Global давно поставила на потом перезапуск классических кнопочных телефонов Nokia. В этот раз была представлена новая версия Nokia 6310.

Вместо монохромного дисплея на шесть строчек появился увеличенный цветной экран диагональю 2,8 дюйма. Nokia 6310 получил однокристальную систему Unisoc 6531F, 8 МБ оперативной памяти и 16 МБ флеш-памяти. В характеристиках указано, что он работает под управлением операционной системы Series 30+ (S30 +). Значки стали больше, также увеличился размер текста, что делает его более читаемым для пожилой аудитории.

Телефон получил камеру разрешением 0,3 Мп и светодиодную вспышку, а также слот для карт памяти MicroSD (поддерживаются карты ёмкостью до 32 ГБ). Телефон оснащён модулями Bluetooth 5.0 и Wi-Fi, поддержкой двух SIM-карт и FM-радио.

Емкость аккумулятора составляет 1150 мА•ч, при этом телефон должен проработать более 7 часов в режиме разговора и пару недель в режиме ожидания. Телефон комплектуется зарядным устройством и кабелем microUSB.

В Европе устройство предлагается за 60 евро на официальном сайте Nokia Mobile.