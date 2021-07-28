БГУИР вошел в 10% лучших мировых университетов

В летнем рейтинге Webometrics БГУИР поднялся на 307 позиций и вошел в 10 % лучших мировых университетов. Сейчас университет занимает в мировом рейтинге 3279 позицию. Об этом сообщается на официальном сайте учебного заведения.



Всего в общий рейтинг включено более 31 000 мировых университетов, среди которых 57 учреждений образования Республики Беларусь.



В мировых рейтингах БГУИР входит в тройку национальных лидеров: в QS вуз занимает позицию "1001-1200", в THE Impact Rankings находится на позиции "1001+".