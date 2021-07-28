БГУИР вошел в 10% лучших мировых университетов

В летнем рейтинге Webometrics БГУИР поднялся на 307 позиций и вошел в 10 % лучших мировых университетов. Сейчас университет занимает в мировом рейтинге 3279 позицию. Об этом сообщается на официальном сайте учебного заведения.
Всего в общий рейтинг включено более 31 000 мировых университетов, среди которых 57 учреждений образования Республики Беларусь.
В мировых рейтингах БГУИР входит в тройку национальных лидеров: в QS вуз занимает позицию "1001-1200", в THE Impact Rankings находится на позиции "1001+".
Версия для печати
Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!
Комментарии
> занимает в мировом рейтинге 3279 позицию
https://www.webometrics.info/en/world?page=32
Разделяя место с "Московский государственный университет пищевых производств" в том числе.
> Всего в общий рейтинг включено более 31 000 мировых университетов
Хм. Пишут, 11987.
https://www.webometrics.info/en/world?page=120
Или я не там смотрю? Так ссылочку на первоисточник дайте. Или бота думать научите.
P.S. О, еще и bsuir.by лежит.