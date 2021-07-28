БГУИР вошел в 10% лучших мировых университетов

В летнем рейтинге Webometrics БГУИР поднялся на 307 позиций и вошел в 10 % лучших мировых университетов. Сейчас университет занимает в мировом рейтинге 3279 позицию. Об этом сообщается на официальном сайте учебного заведения.

Всего в общий рейтинг включено более 31 000 мировых университетов, среди которых 57 учреждений образования Республики Беларусь.

В мировых рейтингах БГУИР входит в тройку национальных лидеров: в QS вуз занимает позицию "1001-1200", в THE Impact Rankings находится на позиции "1001+".

 

 

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!
 

Комментарии

Аватар пользователя savely

savely

>  занимает в мировом рейтинге 3279 позицию

https://www.webometrics.info/en/world?page=32

Разделяя место с "Московский государственный университет пищевых производств"  в том числе.

> Всего в общий рейтинг включено более 31 000 мировых университетов

Хм. Пишут, 11987.

https://www.webometrics.info/en/world?page=120

Или я не там смотрю? Так ссылочку на первоисточник дайте. Или бота думать научите. 

P.S. О, еще и bsuir.by лежит.

+1