Intel выпустила NUC 11 Extreme Kit

Компания Intel официально представила новейшие компактные компьютеры, разработанные для весьма требовательных геймеров. Intel NUC 11 Extreme Kit, получивший кодовое название Beast Canyon, представляет собой модульное решение на основе 10-нм процессоров Core i7 и Core i9 поколения Tiger Lake. Примечательно, что передовое железо, характерное для громоздких машин, уместилось в восьмиметровые компактные корпуса.

При покупке придётся учитывать факт отсутствия в комплекте операционной системы — легальная лицензионная версия для рядового потребителя стоит более 100 долларов. Если пользователь готов удовлетвориться более скромной игровой библиотекой, он может установить бесплатные Ubuntu или Linux Mint. Примечательно, что доплатить придётся и за видеокарты, накопители (SSD или HDD) и ОЗУ.

Комментируя релиз новых компьютеров, Intel заявила, что «компактные Intel NUC 11 Extreme Kits разработаны для обеспечения мощного, захватывающего игрового опыта».

Основные спецификации моделей представлены в таблице:

neowin.net

 

Желающие смогут приобрести новые Intel NUC 11 Extreme Kit с третьего квартала текущего года. Цена — от 1150 долларов за комплект с Intel Core i7 и от 1350 долларов — за Intel Core i9.

 

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Источник: 

3dnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя savely

savely

> восьмиметровые компактные

:)))

И  ссылочка на источник невалидная.