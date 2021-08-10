HONOR представляет недорогие беспроводные наушники HONOR Earbuds 2 Lite

Глобальный технологический бренд HONOR представляет беспроводные наушники HONOR Earbuds 2 Lite с продолжительным временем автономной работы, системой активного шумоподавления и усовершенствованными функциями подключения. Эргономичный дизайн обеспечивает высокий уровень комфорта, можно наслаждаться качественным звуком в течение целого дня.

«Слушаете ли вы любимую музыку во время тренировки, участвуете в бизнес-конференции или смотрите популярный телесериал, - наушники HONOR Earbuds 2 Lite обеспечат отличное звучание и высокий уровень комфорта, — сказал генеральный директор HONOR Джордж Чжао. — Новая модель получила улучшенные аудио-характеристики и продолжительное время автономной работы, став наглядным подтверждением нашего стремления к созданию инновационных продуктов, открывающих самые передовые функции и технологии широкому кругу пользователей по всему миру».

Используйте наушники в течение всего дня и подзаряжайте за считанные минуты

Наушники HONOR Earbuds 2 Lite оснащены аккумулятором ёмкостью 55 мА*ч, который поддерживает до 10 часов непрерывного воспроизведения музыки. За счёт идущего в комплекте зарядного футляра автономность устройства увеличивается до 32 часов в режиме воспроизведения или до 20 часов голосовых звонков. Это позволяет использовать наушники всегда, когда необходимо, и по несколько дней не беспокоиться о подзарядке.

Благодаря технологии быстрой зарядки пополнить батарею на 40%, то есть на четыре часа прослушивания аудио, можно всего за десять минут, поэтому подготовить наушники к работе можно перед самым выходом из дома, даже если вы забыли сделать это заранее.

Технология активного шумоподавления

HONOR Earbuds 2 Lite обеспечивают качественную шумоизоляцию, позволяя наслаждаться звуком, и создают комфортную атмосферу при прослушивании музыки и телефонных разговорах. Вдобавок наушники оснащены фирменной технологией активного шумоподавления, которая эффективно снижает воздействие фоновых звуков во время использования при сильном ветре, в людных помещениях и на шумных улицах.

Благодаря сочетанию активного и пассивного шумоподавления HONOR Earbuds 2 Lite позволяют без проблем разговаривать и слушать музыку даже во время спортивных тренировок и при сильном внешнем шуме. Два кремниевых микрофона, изготовленных по микроэлектромеханической технологии (MEMS), в сочетании с интеллектуальными технологиями шумоподавления выделяют звук голоса из любых окружающих шумов, гарантируя чёткое звучание даже в самых сложных условиях.

Режим слышимости и улучшенное звучание

Благодаря режиму Awareness Mode пользователи в наушниках могут без проблем слышать окружающие звуки. Можно поговорить с человеком, находящимся рядом, услышать объявление по громкой связи или безопасно перейти улицу. Для активации режима нужно просто на несколько секунд прикоснуться пальцем к корпусу наушника.

Высокоточные 10-миллиметровые динамики с чувствительными полимерными композитными диафрагмами обеспечивают реалистичное сбалансированное звучание с хорошей детализацией и глубокими басами. Качество звучания наушников оценят даже меломаны и любители компьютерных игр, которым необходимы качественное стереофоническое звучание и низкий уровень задержки сигнала.

Продуманный дизайн

Инженеры HONOR провели глобальное исследование и изучили особенности строения ушей у тысяч людей. В результате было создано множество образцов наушников, из которых профессионалы выбрали самый удобный и эргономичный вариант. HONOR Earbuds 2 Lite поставляются с силиконовыми амбушюрами трёх размеров, что позволяет подобрать наиболее подходящий размер наушника для любого пользователя.

Стабильное подключение и низкая задержка сигнала

Наушники HONOR Earbuds 2 Lite отлично подходят для любителей динамичных видеоигр. При запуске игрового приложения наушники автоматически переходят в специальный игровой режим с низкой задержкой сигнала, который обеспечивает чёткую синхронизацию аудио и видео. Вдобавок, поддержка стандарта Bluetooth 5.2 и оптимизация подключения, выполненная инженерами HONOR, обеспечивают стабильную работу даже при наличии помех на средних и низких частотах, что не редкость в современных городах.

Цены и доступность

Наушники HONOR Earbuds 2 Lite доступны с сегодняшнего дня в цвете «ледниковый белый» у следующих партнеров: у операторов связи А1 и МТС, сетях магазинов «5 Элемент» и «Электросила», салонах «На связи» и интернет-гипермаркете «21 век». Рекомендованная розничная цена устройства составляет 199 рублей.