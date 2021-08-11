С 16 августа в Национальном детском технопарке стартует приемная кампания по набору учащихся в объединения по интересам на 2021/22 учебный год. Подать заявление можно онлайн, заполнив необходимую форму на сайте Детского технопарка.

Для школьников, демонстрирующих успехи в точных, цифровых и естественных науках, в Национальном детском технопарке организованы образовательные смены по различным направлениям.

Каждая образовательная смена длится 24 дня и включает в себя занятия с преподавателями ведущих учреждений высшего образования страны, представителями научно-технологического предпринимательства. Каждая образовательная смена органично дополняется занятиями, развивающими у школьников критическое мышление, социальные навыки, творческие и коммуникативные способности. Подать заявку на участие в отборе на смену может каждый школьник.